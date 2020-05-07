В Ивано-Франковске мужчина принялся стрелять по людям после конфликта в магазине

Вчера в 6:00 в центре Ивано-Франковска мужчина напал на кассира и открыл стрельбу по прохожим. Об этом сегодня сообщили в Национальной полиции Украины.

Согласно информации копов, 38-летний местный житель зашел в магазин, где поссорился с 69-летним продавцом. Когда аргументы закончились, мужчина вынул нож и рукояткой холодного оружия ударил кассира по голове. Выйдя на улицу, агрессор достал пистолет и выстрелил в сторону продавца. Однако на этом дебош не закончился: хулиган выстрелил в 44-летнего прохожего, а также повредил помещение магазина и два припаркованных автомобиля – Renault Trafic и Hyundai Accent.

Агрессор попытался бежать, однако полицейские задержали его на соседней улице. За хулиганство мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, на днях в Бердянске Запорожской области местные жительницы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили патрульных. Видео пьяного дебоша выложили в Сеть очевидцы. Инцидент случился на детской площадке. Увидев компанию женщин, которые явно нарушали правила карантина, выпивая в зоне для детей и громко ругаясь матом, местные жители позвонили в полицию. Но тут началось непредвиденное: женщины оказали сопротивление.

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