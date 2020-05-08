В Днепре подросток с криком "Я - миллионер" открыл огонь из окна, транслируя стрельбу в Instagram (ВИДЕО 18+)

В Днепре средь бела дня произошло ЧП. 15-летний парень вышел в прямой эфир Instagram, достал травматический пистолет и с криками "Я — миллионер" начал стрелять из окна. Об этом сообщает Национальная полиция.





В онлайн-трансляции подросток назвал себя Сергеем Абрамовым и открыл огонь по машинам из окна своей квартиры на втором этаже. Осторожно, на видео - элементы агрессии и ненормативная лексика.

Никто из прохожих чудом не пострадал, а на место оперативно прибыли полицейские. В подъезде копы встретили брата несовершеннолетнего хулигана, который также спешил домой успокоить парня. Полицейские попросили Сергея выйти, однако спокойного разговора не получилось. Подросток вел себя агрессивно, угрожал патрульным и рвался в драку. В результате, его задержали, изъяв пистолет и 18 отстрелянных гильз у подъезда. Оказалось, что оружие принадлежит отцу Сергея, сам же “стрелок”, по предварительным данным, был в состоянии наркотического опьянения. В отношении подростка открыли уголовное производство по статье “Хулиганство” и хотят привлечь его родителей к админответственности.

Напомним, на днях в Бердянске Запорожской области местные жительницы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили патрульных. Видео пьяного дебоша выложили в Сеть очевидцы. Инцидент случился на детской площадке. Увидев компанию женщин, которые явно нарушали правила карантина, выпивая в зоне для детей и громко ругаясь матом, местные жители позвонили в полицию. Но тут началось непредвиденное: женщины оказали сопротивление.

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