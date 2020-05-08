«Ну нельзя же так»: в парламенте Армении произошел массовый мордобой (ВИДЕО)

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Драками в парламенте известны не только украинские нардепы. Так, в Армении выступление руководителя фракции "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна переросло в массовый мордобой, видео которого попало в Сеть.
К выступающему Марукяну подошел депутат от фракции "Мой шаг" Сасун Микаелян и нанес политику удар. Марукян не успел дать сдачу, так как другие парламентарии принялись разнимать дерущихся. Впрочем, толпа лишь усугубила скандал: произошла массовая потасовка.
"Ну нельзя же так", – прокомментировал мордобой председатель национального собрания Армении Арарат Мирзоян.
Как сообщали "Комментарии", ветеран АТО Михаил Майман подрался с народным депутатом от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ильей Кивой и рассказал, что нардеп
вел себя неприлично. По словам Маймана, он пришел в кафе
"Мокко" с другом и его дочерью. Там же был и Кива, который громко
разговаривал и нецензурно ругался. И когда ветеран уже собирался
уходить, то Кива его заметил. Стоит отметить, что на видеозаписи потасовки видно, что Кива первый подошел к Майману и вел себя крайне агрессивно.
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