«Ну нельзя же так»: в парламенте Армении произошел массовый мордобой (ВИДЕО)

Драками в парламенте известны не только украинские нардепы. Так, в Армении выступление руководителя фракции "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна переросло в массовый мордобой, видео которого попало в Сеть.

К выступающему Марукяну подошел депутат от фракции "Мой шаг" Сасун Микаелян и нанес политику удар. Марукян не успел дать сдачу, так как другие парламентарии принялись разнимать дерущихся. Впрочем, толпа лишь усугубила скандал: произошла массовая потасовка.

"Ну нельзя же так", – прокомментировал мордобой председатель национального собрания Армении Арарат Мирзоян.

Как сообщали "Комментарии", ветеран АТО Михаил Майман подрался с народным депутатом от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ильей Кивой и рассказал, что нардеп вел себя неприлично. По словам Маймана, он пришел в кафе "Мокко" с другом и его дочерью. Там же был и Кива, который громко разговаривал и нецензурно ругался. И когда ветеран уже собирался уходить, то Кива его заметил. Стоит отметить, что на видеозаписи потасовки видно, что Кива первый подошел к Майману и вел себя крайне агрессивно.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!