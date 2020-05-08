Язык

Українська

Русский

Coinspot 08.05.2020

BTC/USD

9861.48

ETH/USD

211.14

LTC/USD

46.95

НБУ 08.05.2020

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

29.25

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия «Ну нельзя же так»: в парламенте Армении произошел массовый мордобой (ВИДЕО)
НОВОСТИ Все новости

«Ну нельзя же так»: в парламенте Армении произошел массовый мордобой (ВИДЕО)

В Армении выступление руководителя фракции "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна переросло в массовую драку, видео которой попало в Сеть

сегодня, 11:55
Автор:

• Елена Волкова

«Ну нельзя же так»: в парламенте Армении произошел массовый мордобой (ВИДЕО)

Драками в парламенте известны не только украинские нардепы. Так, в Армении выступление руководителя фракции "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна переросло в массовый мордобой, видео которого попало в Сеть.

К выступающему Марукяну подошел депутат от фракции "Мой шаг" Сасун Микаелян и нанес политику удар. Марукян не успел дать сдачу, так как другие парламентарии принялись разнимать дерущихся. Впрочем, толпа лишь усугубила скандал: произошла массовая потасовка. 

"Ну нельзя же так", – прокомментировал мордобой председатель национального собрания Армении Арарат Мирзоян.

Как сообщали "Комментарии", ветеран АТО Михаил Майман подрался с народным депутатом от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ильей Кивой и рассказал, что нардеп вел себя неприлично. По словам Маймана, он пришел в кафе "Мокко" с другом и его дочерью. Там же был и Кива, который громко разговаривал и нецензурно ругался. И когда ветеран уже собирался уходить, то Кива его заметил.  Стоит отметить, что на видеозаписи потасовки видно, что Кива первый подошел к Майману и вел себя крайне агрессивно.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...