Драка ветерана с Кивой: АТОшник рассказал свою версию

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Ветеран АТО Михаил Майман, который подрался с народным депутатом от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ильей Кивой, рассказал, что нардеп вел себя неприлично.
По словам Маймана, он пришел в кафе "Мокко" с другом и его дочерью. Там же был и Кива, который громко разговаривал и нецензурно ругался. И когда ветеран уже собирался уходить, то Кива его заметил.
Стоит отметить, что на видеозаписи потасовки видно, что Кива первый подошел к Майману и вел себя крайне агрессивно.
Майман также отметил, что знает Киву лично со времен службы на Донбассе. По его словам, нардеп якобы курировал контрабанду на оккупированную территорию.
"Они вместе настроили бизнес в зоне АТО. В плане того, что фуры, которые проезжают через блок-посты, платят по 100 тысяч гривен. Наркотики контролирует непосредственно Кива по зоне АТО. И был приказ от Ильи сжигать машины, которые проезжают через блок-пост и не платят 100 тысяч гривен за проезд. Это как раз тогда была посевная, и люди возили дизель, чтобы посеяться", - сообщил ветеран.
Комментируя начало уголовного производства по факту драки, Майман сказал: "Главное не то, какая будет квалификация, а вот лишение депутатского мандата!", - отмечает ветеран.
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