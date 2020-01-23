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Драка ветерана с Кивой: АТОшник рассказал свою версию

Ветеран АТО рассказал, что лично знаком с Кивой

23 января 2020, 17:59
Автор:

• Мария Чиренко

Ветеран АТО Михаил Майман, который подрался с народным депутатом от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ильей Кивой, рассказал, что нардеп вел себя неприлично.

По словам Маймана, он пришел в кафе "Мокко" с другом и его дочерью. Там же был и Кива, который громко разговаривал и нецензурно ругался. И когда ветеран уже собирался уходить, то Кива его заметил. 

Стоит отметить, что на видеозаписи потасовки видно, что Кива первый подошел к Майману и вел себя крайне агрессивно.

Майман также отметил, что знает Киву лично со времен службы на Донбассе. По его словам, нардеп якобы курировал контрабанду на оккупированную территорию.

"Они вместе настроили бизнес в зоне АТО. В плане того, что фуры, которые проезжают через блок-посты, платят по 100 тысяч гривен. Наркотики контролирует непосредственно Кива по зоне АТО. И был приказ от Ильи сжигать машины, которые проезжают через блок-пост и не платят 100 тысяч гривен за проезд. Это как раз тогда была посевная, и люди возили дизель, чтобы посеяться", - сообщил ветеран.

Комментируя начало уголовного производства по факту драки, Майман сказал: "Главное не то, какая будет квалификация, а вот лишение депутатского мандата!", - отмечает ветеран.  

Ранее "Комментарии" писали, что народный депутат Илья Кива 22 января заявил, что на него напали в ресторане "Мокко" в Киеве. В сети появилось видео конфликта.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка открыл производство в отношении Кивы из-за нанесения телесных повреждений посетителю одного из столичных ресторанов.

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