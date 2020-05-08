Против Стерненко выдвинули обвинение в серьёзном преступлении, - СМИ

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Активист Сергей Стерненко, который является фигурантом
громкого дела о "самообороне", в ходе которого погиб отец троих детей Иван
Кузнецов, имеет отношение к торговле наркотиками в Одессе. Об этом пишут "Вести"
со ссылкой на материалы суда.
Издание сообщает, что согласно данным Единого реестра
судебных решений, приблизительно с конца 2013 года в Одессе действовала
организованная преступная группа, которая занималась поставками особо опасных
психотропных веществ под руководством некоего Мельникова С. В. Отмечается, что
наркотические вещества реализовывались под видом прикормки для рыб в магазине "Поплавок".
Причастные к наркоторговле лица якобы получали посылки с запрещенными
веществами на автовокзале в Одессе через рейсовый автобус из Николаева, а потом
перевозили их на съемную квартиру, где сортировали наркотики (запрещенные к
обороту ADB-FUBINACA (аналог АКВ-48) та 5F-PB-22 (аналог JWH-018).
По данным "Вестей", судебные материалы свидетельствуют о
том, что к наркоторговле Одессе
причастны 10 человек. Уголовное производство № 42014160010000024 было внесено в
ЕРДР по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство и сбыт наркотиков
группой лиц), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с
конфискацией имущества. Издание публикует информацию, согласно которой Стерненко
якобы является участником этой группы и помогал реализовывать наркотики в сети.
Кроме того, СМИ пишет, что отдельное уголовное
производство №1201716000000092 от 14.12.2017 года в отношении Стерненко
касается его другой роли в преступной группировке. Якобы сразу после Майдана Сергей
Стерненко примкнул к одесскому "Правому сектору" и торговцы наркотиками решили воспользоваться его услугами в качестве "крыши" для противодействия давлению со стороны
правоохранительных органов. В материале указано, что ежемесячная "такса" якобы
составила 6 тыс. долл.
"Интересно, что изначально Стерненко потребовал 8 тыс.
долл., – по тысяче за каждую из восьми точек. Но затем сошлись на
дисконтированной сумме. В телефонных разговорах Стерненко также предлагал
преступникам защиту от активистов организации "Гражданский Альянс", если
последние будут мешать сбыту наркотиков. Как удалось задокументировать
оперативникам и следователям, Мачулка А.М. в 13 часов 10.08.2014 встретился на
углу улиц Жуковского и Александровского проспекта в Одессе с Стерненко и
передал ему указанную сумму в валюте. Приложением к "дани" были адреса торговых
точек, которые следовало охранять. После этого Мачулка в телефонном разговоре
доложил об этом организатору Мельникову", – пишут "Вести" в своем материале.
Согласно данным издания, Стерненко грозит до 12 лет
лишения свободы по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение и сбыт
наркотиков в особо крупных размерах либо с привлечением несовершеннолетних). Журналисты
пишут, что Приморским районным судом Одессы обвинительный акт в отношении
группы лиц, в частности Стерненко, будет слушаться 15 мая 2020 года.
Ранее "Комментарии" писали, что гглава Офиса генерального
прокурора Ирина Венедиктова
заявила, что одесский праворадикальный активист Сергей Стерненко, который
получил скандальную славу в Одессе, получит подозрение по факту совершения
уголовного преступления уже в ближайшее время.
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