Против Стерненко выдвинули обвинение в серьёзном преступлении, - СМИ

Активист Сергей Стерненко, который является фигурантом громкого дела о "самообороне", в ходе которого погиб отец троих детей Иван Кузнецов, имеет отношение к торговле наркотиками в Одессе. Об этом пишут "Вести" со ссылкой на материалы суда.



Издание сообщает, что согласно данным Единого реестра судебных решений, приблизительно с конца 2013 года в Одессе действовала организованная преступная группа, которая занималась поставками особо опасных психотропных веществ под руководством некоего Мельникова С. В. Отмечается, что наркотические вещества реализовывались под видом прикормки для рыб в магазине "Поплавок". Причастные к наркоторговле лица якобы получали посылки с запрещенными веществами на автовокзале в Одессе через рейсовый автобус из Николаева, а потом перевозили их на съемную квартиру, где сортировали наркотики (запрещенные к обороту ADB-FUBINACA (аналог АКВ-48) та 5F-PB-22 (аналог JWH-018).

По данным "Вестей", судебные материалы свидетельствуют о том, что к наркоторговле Одессе причастны 10 человек. Уголовное производство № 42014160010000024 было внесено в ЕРДР по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство и сбыт наркотиков группой лиц), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Издание публикует информацию, согласно которой Стерненко якобы является участником этой группы и помогал реализовывать наркотики в сети.

Кроме того, СМИ пишет, что отдельное уголовное производство №1201716000000092 от 14.12.2017 года в отношении Стерненко касается его другой роли в преступной группировке. Якобы сразу после Майдана Сергей Стерненко примкнул к одесскому "Правому сектору" и торговцы наркотиками решили воспользоваться его услугами в качестве "крыши" для противодействия давлению со стороны правоохранительных органов. В материале указано, что ежемесячная "такса" якобы составила 6 тыс. долл.

"Интересно, что изначально Стерненко потребовал 8 тыс. долл., – по тысяче за каждую из восьми точек. Но затем сошлись на дисконтированной сумме. В телефонных разговорах Стерненко также предлагал преступникам защиту от активистов организации "Гражданский Альянс", если последние будут мешать сбыту наркотиков. Как удалось задокументировать оперативникам и следователям, Мачулка А.М. в 13 часов 10.08.2014 встретился на углу улиц Жуковского и Александровского проспекта в Одессе с Стерненко и передал ему указанную сумму в валюте. Приложением к "дани" были адреса торговых точек, которые следовало охранять. После этого Мачулка в телефонном разговоре доложил об этом организатору Мельникову", – пишут "Вести" в своем материале.

Согласно данным издания, Стерненко грозит до 12 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение и сбыт наркотиков в особо крупных размерах либо с привлечением несовершеннолетних). Журналисты пишут, что Приморским районным судом Одессы обвинительный акт в отношении группы лиц, в частности Стерненко, будет слушаться 15 мая 2020 года.

Ранее "Комментарии" писали, что гглава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова заявила, что одесский праворадикальный активист Сергей Стерненко, который получил скандальную славу в Одессе, получит подозрение по факту совершения уголовного преступления уже в ближайшее время.

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