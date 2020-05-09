На украинской антарктической станции Академик Вернадский погиб повар

На станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Василий Емельянович. Известно, что молодой человек умер вчера, 8 мая. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.



Руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий рассказал, что обстоятельства смерти еще выясняются, но предварительно известно, что он наложил на себя руки из-за личных проблем.

Согласно данным МОН, это была пятая экспедиция, в которой участвовал Емельянович. Вопрос доставки тела в Украину решается. Обязанности повара будут выполнять все другие участники экспедиции.

Василий Емельянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области. В Антарктиду впервые отправился в 2011 году. В последнем посту на своей странице в Facebook он писал, что необходимо уважать людей и дома, где нас ждут.

Ранее "Комментарии" писали, что 25 экспедиция прибыла в Антрактиду на станцию "Академик Вернадский", поздно ночью 21 апреля. 16 марта 25 экспедиция направилась на станцию, но 20 марта им пришлось вернуться домой из-за коронавируса. Команда прошла добровольную обсервацию и сделала лабораторные тесты на коронавирус Covid-19 — все результаты оказались отрицательными.

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