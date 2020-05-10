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В Киеве прошлой ночью сгорел ряд МАФов

По данным ГСЧС причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки

сегодня, 12:17
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Киеве прошлой ночью сгорел ряд МАФов

Прошлой ночью в Голосеевском районе столицы горели МАФы. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) г. Киев пострадавших нет.

Согласно сообщению ГСЧС пожар возник в одном из киосков с продуктами, а позже огонь распространился на соседние киоски, среди которых было кафе, а также МАФ с цветами. Площадь возгорания составила 3×20 м.

В продовольственном киоске сгорела внутренняя отделка, холодильники, морозильная камера и стабилизатор электрического напряжения. В кафе сгорела внутренняя отделка, повреждены микроволновая печь и мебель. В цветочном киоске частично повреждена внутренняя отделка.

В ГСЧС предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводки в одном из МАФов. Окончательно причину пожара должна установить полиция.

Ранее "Комментарии" писали, что в четверг, 7 мая, в столице Украины выпало рекордное количество осадков за последние 129 лет, а именно с 1891 года. В обсерватории рассказали, что в четверг в Киеве на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 24 миллиметра осадков, по данным наблюдений метеорологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В этот же день 112 лет назад, а именно в 1908 году, выпало вдвое меньше осадков в столице нашей страны.


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Источник: https://kyiv.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/18424.html
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