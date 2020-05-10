В Киеве прошлой ночью сгорел ряд МАФов

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Прошлой ночью в Голосеевском районе столицы горели МАФы.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) г. Киев
пострадавших нет.
Согласно сообщению ГСЧС пожар возник в одном из киосков с
продуктами, а позже огонь распространился на соседние киоски, среди которых было
кафе, а также МАФ с цветами. Площадь возгорания составила 3×20 м.
В продовольственном киоске сгорела внутренняя отделка, холодильники, морозильная
камера и стабилизатор электрического напряжения. В кафе сгорела внутренняя отделка,
повреждены микроволновая печь и мебель. В цветочном киоске частично повреждена
внутренняя отделка.
В ГСЧС предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводки в одном из МАФов. Окончательно причину пожара должна установить полиция.
Ранее "Комментарии" писали, что в четверг, 7 мая, в столице Украины выпало рекордное
количество осадков за последние 129 лет, а именно с 1891 года. В
обсерватории рассказали, что в четверг в Киеве на проспекте Науки впервые с
1891 года выпало 24 миллиметра осадков, по данным наблюдений метеорологической
станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В
этот же день 112 лет назад, а именно в 1908 году, выпало вдвое меньше осадков в
столице нашей страны.
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