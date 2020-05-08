В Киеве выпало рекордное количество осадков за последние 129 лет

В четверг, 7 мая, в столице Украины выпало рекордное количество осадков за последние 129 лет, а именно с 1891 года. Об этом сообщили на официальном сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В обсерватории рассказали, что в четверг в Киеве на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 24 миллиметра осадков, по данным наблюдений метеорологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В этот же день 112 лет назад, а именно в 1908 году, выпало вдвое меньше осадков в столице нашей страны.

Также в организации добавили, что многочисленные дожди в Украине в мае 2020 года начали устранять недобор осадков, который начался еще с июня 2019 года. На сайте обсерватории напомнили, что 6 и 7 мая в Киеве почти круглосуточно шел дождь без остановки.

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