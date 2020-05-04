Розовые фламинго прилетели в Одесскую область из Африки

Вчера, 3 мая, на Тилигульском лимане на границе Одесской и Николаевской областей местные жители сфотографировали целую стаю розовых фламинго, которые обычно не водятся на территории Украины. Об этом сообщили в местном издании Думская.

Примечательно, что это уже не первое появление розовых фламингом в нашей стране. В первый раз птицу заметили в Украине еще в декабре 2011 года на Будакском лимане, а уже летом 2017 года шесть таких птиц обустроили гнезда на Сиваше в Херсонской области и после вернулись на то же место уже в 2018 году.

По словам доктора наук в области биологии Ивана Русева, такое необычное явление может быть связано с изменениями климата. Обычно птицы обитают "намного южнее", а зимуют, как правило, в Африке. Их участившиеся появления на территории Украины и даже обустройство гнезд вызвано общим потеплением.

"Мы (Украина — ред.) переходим в субтропики", — подчеркнул Русев.

Как сообщал портал "Комментарии", пингвины свободно гуляют по опустевшим улицам Африки, а другие животные заметили отсутствие человека в прежде многолюдных местах и теперь отдыхают на пляжах и дорогах.

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