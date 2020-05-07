Карпаты засыпало снегом: опубликованы впечатляющие фото и видео

В украинских Карпатах зима продолжается и 7 мая. Впечатляющие фото и видео покрытых снегом вершин опубликованы в сети.

К примеру на г. Поп Иван Черногорский снега выпало около 15 см, сообщается на странице в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста. Так, по состоянию на 08:00 сегодня, 7 мая, на вершине температура воздуха достигает 3 градусов мороза, ветер северо-западный – 14-15 м/сек. В общем облачно, наблюдается метель, а также говорится про ограниченную видимость до 20м.

Добавим, что на странице "Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах" информируют, что по состоянию на 09:00 сегодня на станции "Пожежевской" температура воздуха доходит до 0,7 градусов мороза, ветер северо-западный, 8-10 м/с, при этом там облачно, есть снег. Тогда как высота снежного покрова составляет 17-900 см, покрытие равно 100%, снег свежий.







А вот на снеголавинном посту "Драгобрат" столбик термометра опустился до 1,4 градусов мороза, идет снег. Высота снежного покрова – 54 см.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что синоптики рассказали, когда и в какие области Украины вернется хорошая погода.

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