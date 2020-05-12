В Питере - крупный пожар в реанимации "красной зоны": погибли жертвы COVID-19 на ИВЛ

Сегодня утром в российском Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в больнице святого Георгия, где лечили больных коронавирусом. В результате погибли, по меньшей мере, 5 человек. Еще 150 эвакуировали.

Как сообщают российские СМИ, очаг возгорания находился в реанимации "красной зоны" на шестом этаже больницы, где лечатся пациенты с COVID-19. Погибшие были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего же в этом отделении было 16 человек, 11 из которых перенесли в соседнее крыло. Пожарные, озвучивая возможную причину пожара, полагают, что вспыхнул аппарат ИВЛ.

Ранее "Комментарии" сообщали, что 10 мая в Подмосковье в России горел хоспис для престарелых людей "Второй дом". Во время пожара погибло 10 человек. Все они отравились продуктами горения, пишет ТАСС. Пожар в хосписе в подмосковном Красногорске вспыхнул за несколько минут до полуночи. Пациенты в это время уже спали. Пожарных персонал вызвал буквально сразу же. Огонь, возникший на втором этаже здания, не успел сильно распространиться. Он уничтожил 15 квадратных метров. И понадобилось всего полчаса, чтобы полностью потушить открытые очаги, и еще полчаса, чтобы справиться с пожаром окончательно. Однако и такого короткого времени хватило, чтобы произошла трагедия.

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