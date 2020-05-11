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Пожар в хосписе для престарелых в Подмосковье: погибли 10 человек

Пожар в хосписе для престарелых вспыхнул в подмосковном Красногорске около полуночи

сегодня, 08:32
Автор:

• Виолетта Комаровская

Пожар в хосписе для престарелых в Подмосковье: погибли 10 человек

В Подмосковье в России горел хоспис для престарелых людей "Второй дом". Во время пожара погибло 10 человек. Все они отравились продуктами горения, пишет ТАСС.

Пожар в хосписе в подмосковном Красногорске вспыхнул за несколько минут до полуночи. Пациенты в это время уже спали. Пожарных персонал вызвал буквально сразу же. Огонь, возникший на втором этаже здания, не успел сильно распространиться. Он уничтожил 15 квадратных метров. И понадобилось всего полчаса, чтобы полностью потушить открытые очаги, и еще полчаса, чтобы справиться с пожаром окончательно. Однако и такого короткого времени хватило, чтобы произошла трагедия.

В момент, когда вспыхнуло пожар, в здании хосписа было 37 человек. Лишь 8 из них - это персонал. Остальные - пациенты. Хоспис - это медицинское учреждение для тяжело или смертельно больных людей. Многие из них - лежачие. Выйти сами на улицу смогли 20 человек - персонал и пациенты. Спасатели вынесли остальных 17 человек, 10 из них спасти не удалось. Все они отравились продуктами горения. Девять человек сейчас в больнице, шестерых из них забрали в реанимацию. 

По данным спасателей, пожар мог возникнуть из-за неисправного водонагревателя. 

Хоспис "Второй дом" - частное медицинское учреждение для престарелых. По данным ТАСС предприниматель арендовал двухэтажное здание, но необходимых документов для размещения там тяжелобольных у него не было.

За последнее время это уже второй подобный пожар в Московском регионе. 8 апреля поздно вечером горел дом престарелых "Третий возраст" в Москве. Тогда причиной пожара назвали взрыв испарений топлива в котельной.

Также "Комментарии" рассказывали о том, что накануне в Москве горела больница, где спасают пациентов с коронавирусом. 


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Источник: https://tass.ru/

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