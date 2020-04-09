В доме престарелых в Москве сгорело четверо жильцов

В Москве вспыхнул пожар в частном доме престарелых. Буквально сгорели живьем четверо жильцов. Об этом сообщают российские спасатели.

Пожарных в частный дом престарелых "Третий возраст" вызвали поздно вечером. Работники и жильцы учреждения услышали хлопок, затем здание начало охватывать огнем и дымом. Оттуда срочно эвакуировали полсотни людей. Однако спасти удалось не всех. Погибли четверо жильцов. Помощь медиков понадобилась еще, по меньшей мере, десятерым. Двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Уже после 22:00 по местному времени пожар в доме престарелых удалось ликвидировать. Огонь уничтожил около 300 квадратных метров на двух этажах.

Изначально спасатели были уверены, что на цокольном этаже здания загорелся электрокабель. От него огонь и стал распространяться далее. Но чуть позже появилась еще одна вероятная причина возгорания. Работники учреждения утверждают, что хлопок, который они слышали, исходил из котельной. Она работает на дизельном топливе. Поэтому вариант, что ЧП могло произойти там сейчас не исключают, рассказал мэр российской столицы Петр Бирюков. Экспертам предстоит проверить, какая именно из версий верна. Они опрашивают свидетелей и изъяли видео с камер наблюдения.

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