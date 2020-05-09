Язык

Українська

Русский

Coinspot 09.05.2020

BTC/USD

9721.64

ETH/USD

211.33

LTC/USD

47.76

НБУ 09.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.35

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия В России произошел пожар в больнице для заболевших коронавирусом: есть погибший (ВИДЕО)
НОВОСТИ Все новости

В России произошел пожар в больнице для заболевших коронавирусом: есть погибший (ВИДЕО)

Пожар произошел в корпусе для больных коронавирусом в московской больнице, опубликовано видео

сегодня, 22:21
Автор:

• Таисия Ерохина

В России произошел пожар в больнице для заболевших коронавирусом: есть погибший (ВИДЕО)

В Москве горела больница имени Спасокукоцкого: пожар произошел в корпусе, где лечат заболевшие коронавирусом COVID-19. Об этом пишут российские СМИ.

Так, около 20:30 по местному времени пожар произошел на севере российской столице в больнице имени Спасокукоцкого на первом этаже здания. Спасатели эвакуировали около 200 человек в соседней корпус. Также известно об одном погибшем и как минимум 3 пострадавших в ходе пожара пациентах.

Сообщается, что около 21:00 (по местному времени) пожарные справились с огнем.

В СМИ прозвучали 2 предварительные причины ЧП: воспламенение личных вещей и возгорание кислородного баллона.

Напомним, вспыхнул пожар в 48-этажном доме города Шарджа, что в Объединенных Арабских Эмиратах. Число пострадавших уже увеличилось до 12. Самые серьезные травмы у двух человек, их забрали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще у десятерых - легкие травмы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 6 областях Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Опубликована карта.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...