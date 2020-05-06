Пострадавших во время пожара в ОАЭ стало больше и где в Украине возобновляют движение транспорта: новости, которые вы могли пропустить

Пожар в ОАЭ

Число пострадавших из-за пожара в арабском небоскребе увеличилось до 12. Самые серьезные травмы у двух человек, их забрали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще у десятерых - легкие травмы. Помощь им медики предоставили на месте. Об этом пишет Emarat Al Youm. Пожар в 48-этажном доме города Шарджа, что в Объединенных Арабских Эмиратах, вспыхнул накануне вечером. Вскоре огонь охватил все этажи небоскреба. Эвакуировать пришлось всех жителей сразу, а это около 250 семей. Также была угроза, что огонь может перекинуться на соседние здания. Людей оттуда тоже вывели. Причину пожара выясняют.





Израиль и Палестина обменялись ударами

Из Сектора Газы накануне вечером по Израилю выпустили ракету. Это первый удар за последние 40 дней. Израиль не стал молчать и атаковал в ответ позиции палестинцев на севере Сектора Газы. Три удара нанесли по военных постах радикального движения ХАМАС ночью. Об этом сообщили The Jerusalem Post, ссылаясь на Армию обороны Израиля. Информации о жертвах или пострадавших ни от одной со сторон конфликта не поступало.





Обстрелы на Донбассе

Двое украинских военных были ранены накануне на Донбассе. Поздно вечером об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил. Один боец был ранен во время вражеского обстрела около Авдеевки. "Противники применяли гранатометы, пулеметы крупного калибра, и вели огонь из стрелкового оружия”, — сообщили в пресс-центре штаба. Еще один украинский военный получил боевую травму около Орехового. Там позиции армейцев накрывали из гранатометов. Оба бойца сейчас в больнице. Чтобы остановить вражеский огонь, украинские военные открывали огонь в ответ.





Ослабление карантина

Днепр со следующей недели запускает автобусы и электротранспорт, которые были отменены либо работали в ограниченном режиме после введения карантина. Однако работать они будут с некоторыми ограничениями. Например, в салон будут пускать не больше людей, чем имеется сидячих мест. Об этом сообщил руководитель транспортного департамента горсовета Игорь Маковцев. "У пассажира должен быть специальный билет, документы, удостоверяющие личность, маска и перчатки", - объяснил он. Категорию граждан, которым выдадут спецпропуска, расширят. Так билеты смогут получить, например, представители малого бизнеса. При этом оплата за проезд будет производиться в обычном режиме.





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