Синоптики рассказали, сколько в Украине будет продолжаться гроза

Сегодня, 6 мая, по всей территории Украины вновь ожидаются гроза и дождь. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, согласно прогнозу погоды, столбики термометров будут куда ниже, чем вчера. Во Львове похолодает до +9 градусов. +10…+12 будет в Ивано-Франковске, Ровно и Тернополе, на градус выше - в Черновцах. В Киеве ожидается до +16-ти, на градус выше столбики термометров поднимутся в Черкассах, Кропивницком и Чернигове. На юге температура будет колебаться от 16 до 19 градусов тепла. А теплее всего будет в Луганске: здесь передают до +21 тепла.

Уже завтра синоптики обещают день без гроз, однако дожди все равно пройдут по всей стране. На западе ожидается несущественное потепление, однако в остальной части Украины на несколько градусов похолодает. В выходные в регионах будет дождь и вернутся грозы, которые продлятся, как минимум, до следующей недели.

Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

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