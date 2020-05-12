В Минздраве рассказали, когда в Украине откроют возможность международного туризма

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в принятии решения относительно открытия пунктов государственной границы Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию, а также решения в других странах Европы об открытии границ. Об этом он рассказал в интервью агентству "РБК-Украина".

Ляшко подчеркнул, что Минздрав следит за заседаниями профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и за транспортное сообщение в Евросоюзе.

"Каждую неделю в Евросоюзе происходит заседание профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и транспортное сообщение. Они рассматривают возможность открытия авиационного сообщения и обсуждают запуск туристического летнего сезона. Еженедельно они это обсуждают и решение до настоящего времени не принято. Украина внимательно следит за ними", - указал главный санврач страны.

Также он добавил, что по динамике заболеваний Украина на несколько недель отстает от Польши, поэтому именно эту страну избрали для ориентира.

"Для ориентира мы больше берем для себя Польшу, ведь мы идем по похожему сценарию. Только она на две недели впереди с эпидситуацией. Уже будем смотреть, как они будут открывать (внешние границы, - прим. ред.). Понимаете, коронавирус - новый вид инфекции, поэтому сложно делать ориентировочные прогнозы. Они достаточно редко подтверждаются", - заключил Виктор Ляшко в беседе с журналистами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что крупные международные авиакомпании анонсировали возвращение рейсов в Укриану.





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