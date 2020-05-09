Международные авиакомпании возвращаются в Украину: даты и направления рейсов

Международные перевозчики Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa возобновляют работу, в том числе, в Украине, о чем свидетельствуют данные на сайтах авиакомпаний.

Так, пресс-служба чешской авиакомпании Czech Airlines сообщает о запуске рейсов из Праги в города Европы. В частности, речь идет о ежедневных полетах в Киев с 24 мая и 3 рейсах в неделю в Одессу с 25 мая. Отмечается, что авиабилеты на июнь и другие даты в разных направлениях можно бронировать уже сейчас.

Кроме того, венгерский авиаперевозчик Wizz Аir уже открыл бронирование билетов на рейсы из Киева (Жуляны), Запорожья, Львова, Одессы и Харькова. Согласно данным на сайте компании, рейсы стартуют с 20-х чисел мая, большинство направлений - июньские.

Добавим, что также немецкая компания Lufthansa сообщила, что с июня снова вылетит на 160 самолетах. В сообщении пресс-службы обещают, что на следующей неделе будет опубликовано "июньское расписание полетов" по 106 направлениям.

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