Криклий рассказал, на когда можно планировать полеты за границу

Многие украинцы задаются вопросами: когда наконец снимут карантинные ограничения и можно ли планировать летний отпуск. Министр инфраструктуры Владислав Криклий советует планировать отдых не раньше второй половины лета и готовиться к новым правилам для пассажиров, пишет BBC News.

По словам Криклия, еще долгое время в Украине не будут пускать пассажиров в метро, ​​автобусы, трамваи, троллейбусы, междугородные автобусы и поезда без защитных масок. Сохранятся и ограничения насчет количества людей в общественном транспорте. Министр говорит, что первыми начнут курсировать пригородные электрички, чтобы доставлять людей в город. Криклий также предполагает, что придется говорить с работодателями, чтобы люди выходили на работу в разное время и также в разное возвращались.

Что же касается авиасообщения, его возобновление будет зависеть от ряда факторов. В частности, как быстро другие страны справятся с пандемией, когда откроют авиасообщение и куда именно будут летать.

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет", - говорит министр.

Напомним, на сегодняшнем заседании правительства поднимут вопрос продления карантина в Украине. Вероятнее всего, вынужденные ограничения продлят до 12 мая, о чем говорят и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, и глава Минздрава Максим Степанов. Чиновники предлагают продлить карантин, однако с некоторыми послаблениями. К примеру, уже завтра украинцам могут разрешить гулять в парках. Такие меры связаны с тем, что Украина еще не прошла пик вспышки коронавируса внутри страны, который может выпасть на начало мая.

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