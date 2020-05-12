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В Кабуле террористы захватили роддом: есть жертвы, ранена роженица

Сейчас в роддоме Кабула в Афганистане продолжается спасательная операция, так как боевики до сих пор находятся в его стенах

сегодня, 14:15
Автор:

• Елена Волкова

В Кабуле террористы захватили роддом: есть жертвы, ранена роженица

Сегодня утром в Кабуле (Афганистан) трое вооруженных боевиков ворвались в роддом и начали перестрелку с охраной. Местные СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщают о минимум четверых жертвах со стороны мирных людей, а также пострадавших, в числе которых - роженица.

Сообщается, что роддомом  руководит благотворительная организация "Врачи без границ" в шиитской части афганской столицы Кабула. Известно, что скончались минимум четыре случайные жертвы и убит один террорист. Сейчас в роддоме продолжается спасательная операция, так как боевики до сих пор находятся в его стенах. Медучреждение рассчитано на 100 пациентов, на данный момент есть информация лишь о 80-ти эвакуированных роженицах и младенцах. Никто из террористических организаций ответственность за нападение пока не взял.

Ранее мы сообщали о том, что 1 мая в провинции Северный Синай на северо-востоке Египта взорвался фургон с людьми. Террористы устроили атаку на бронированное транспортное средство, ответственность за которую пока ни одна из экстремистских сил не взяла. Впрочем, как известно, в этой провинции орудует группировка, которая подчиняется ИГИЛ.


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Источник: comments.ua
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