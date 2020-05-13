В Мининфраструктуры подготовили очередные авиарейсы для эвакуации украинцев

Министерство инфраструктуры сообщило, что продолжает заниматься эвакуацией граждан Украины с территорий стран в разных концах планеты. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на странице в Facebook, ссылаясь на главу министерства Владислава Криклия.

Так, в публикации указан график перелетов в те или иные страны, где фактически застряли наши соотечественники.

"На ближайшее время запланировано рейсы из городов: Манила, Франкфурт, Лондон, Париж, Берлин, Шарджа, Нью-Йорк, Лиссабон, Тбилиси, Шанхай, Дубай, Мадрид, Аликанте, Ницца, Дюссельдорф, Неаполь, Ереван, Вильнюс, Амстердам, Тель Авив, Тараз, Гамбург", - указано в сообщении.

При этом Мининфраструктуры не исключает вероятности изменения даты рейсов, но в редких исключительных ситуациях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Мининфраструктуры Владислав Криклий рассказал украинцам о возможности планирования перелетов в другие страны с рабочими и туристическими целями.

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет", - говорит министр.





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