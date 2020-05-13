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Слив данных миллионов украинцев в Сеть: в ГБР рассказали, кто может быть причастен к скандалу

Госбюро расследований выясняет причастность должностных лиц МВД и ГМС к утечке персональных данных украинцев через анонимный Telegram-канал

сегодня, 14:51
Автор:

• Таисия Ерохина

Слив данных миллионов украинцев в Сеть: в ГБР рассказали, кто может быть причастен к скандалу

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту утечки информации, которая содержала персональные данные граждан Украины и была распространена в одном из анонимных Telegram-каналов. Об этом сообщается на сайте ГБР.

По предварительной информации следователей, к скандалу могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы. Отмечается, что досудебное расследование начато по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, что повлекло тяжкие последствия и несанкционированный сбыт и распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, что причинило существенный вред, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 УКУ).

Напомним, личные данные миллионов украинцев оказались в свободном доступе. Так, в Сеть слили водительские удостоверения и данные биометрических паспортов 26 миллионов украинцев. При этом, в Министерстве цифровой трансформации отрицают любую причастность сервиса "Дия" к утечке данных из бота UA Baza. В правительстве уверяют, что приложение не имеет собственной базы данных, а только отображает информацию из реестров.


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-rozslidue-prichetnist-posadovciv-mvs-ta-dms-do-vitoku-personalnikh-danikh-gromadyan
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