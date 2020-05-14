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На Закарпатье контрабандисты напали на пограничников

Один из контрабандистов пытался наехать машиной на пограничников, а другой разбил служебный автомобиль

сегодня, 13:22
Автор:

• Виолетта Комаровская

На Закарпатье контрабандисты напали на пограничников

На Закарпатье на пограничников напали контрабандисты, которых поймали на контрабанде сигарет в Румынию. Во время погони правоохранителям разбили автомобиль и чуть не задавили их самих. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы. 

Накануне пограничники из Мукачевского отряда во время патрулирования остановили мужчину в гидрокостюме. 23-летний житель Рахова собирался переправить через реку Тиса, где проходит граница между Украиной и Румынией, 6 пакетов с сигаретами. 

Позже пограничники остановили Volkswagen Golf, который и должен был забрать задержанного после контрабандной оборудки. Документы водитель показать отказался, а в какой-то момент появился еще одна легковушка. Ее водитель едва не наехал на пограничников. В суматохе водитель первого авто вскочил в салон к своему подельнику и контрабандисты скрылись. Началась погоня. Пограничники несколько раз выстрелили по колесах легковушки, но безуспешно. Тогда путь им преградил внедорожник. Как оказалось вскоре, это был отец одного из табачных контрабандистов. Водитель выскочил и начал что есть мочи бить по служебной машине. Он разгромил лобовое стекло и повредил капот. 

"Разгромив стекло, водитель начал угрожать физической расправой самим пограничникам. Так он хотел остановить правоохранителей и позволить своему сыну избежать ответственности", - рассказали в пресс-службе ГПСУ. 

Вскоре полицейские задержали и мужчину, и его сына. Расследовать случившееся будут сразу по нескольким статьям. 

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что в Боснии задержали украинца за контрабанду мигрантов. 

Фото: Державна прикордонна служба України


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Zakarpatti-pid-chas-sprobu-naizdu-avtivkoyu-na-prikordonniy-naryad-pravoohoroncyam-dovelosya-strilyati-po-kolesam-porushnikiv/
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