Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.05.2020

BTC/USD

9547.19

ETH/USD

199.82

LTC/USD

43.51

НБУ 15.05.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

29.00

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В киевском супермаркете из-за просьбы надеть маску покупатель достал боевую гранату
НОВОСТИ Все новости

В киевском супермаркете из-за просьбы надеть маску покупатель достал боевую гранату

В Киеве по ул. Кудряшова клиент супермаркета угрожал устроить взрыв из-за просьбы надеть маску

сегодня, 16:35
Автор:

• Елена Волкова

В киевском супермаркете из-за просьбы надеть маску покупатель достал боевую гранату

Сегодня в киевском супермаркете по ул. Кудряшова произошел конфликт, который перерос в угрозу убийством. Охранник сделал замечание одному из покупателей, который зашел без маски. В ответ тот достал из кармана не средство индивидуальной защиты, а гранату. Об этом сообщает Национальная полиция столицы.

Как рассказали правоохранители, между охранником и 38-летним уроженцем Черкасской области произошел конфликт, в результате которого он достал предмет, похожий на боевую гранату, и начал угрожать сотрудникам супермаркета. В результате, на место прибыл наряд полиции:  нарушителя задержали, а изъятые гранату и две сигнальные ракеты направили на экспертизу. По предварительным данным, мужчина угрожал людям настоящей "РГД-5".

В полиции открыли уголовное производство по статье “Хулиганство”. Санкция предусматривает до семи лет тюрьмы.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в одном из супермаркетов Германии, где продолжает действовать карантин и масочный режим, произошел скандал, который перерос в драку. Как сообщают в Twitter очевидцы, группа россиян отказалась надеть маски и устроили драку с охранниками. Другие покупатели засняли инцидент и выложили видео в Сеть.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...