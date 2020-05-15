В киевском супермаркете из-за просьбы надеть маску покупатель достал боевую гранату

Сегодня в киевском супермаркете по ул. Кудряшова произошел конфликт, который перерос в угрозу убийством. Охранник сделал замечание одному из покупателей, который зашел без маски. В ответ тот достал из кармана не средство индивидуальной защиты, а гранату. Об этом сообщает Национальная полиция столицы.

Как рассказали правоохранители, между охранником и 38-летним уроженцем Черкасской области произошел конфликт, в результате которого он достал предмет, похожий на боевую гранату, и начал угрожать сотрудникам супермаркета. В результате, на место прибыл наряд полиции: нарушителя задержали, а изъятые гранату и две сигнальные ракеты направили на экспертизу. По предварительным данным, мужчина угрожал людям настоящей "РГД-5".

В полиции открыли уголовное производство по статье “Хулиганство”. Санкция предусматривает до семи лет тюрьмы.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в одном из супермаркетов Германии, где продолжает действовать карантин и масочный режим, произошел скандал, который перерос в драку. Как сообщают в Twitter очевидцы, группа россиян отказалась надеть маски и устроили драку с охранниками. Другие покупатели засняли инцидент и выложили видео в Сеть.

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