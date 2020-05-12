В Германии россияне подрались с копами из-за масок (ВИДЕО 18+)

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В одном из супермаркетов Германии, где продолжает действовать карантин и масочный режим, произошел скандал, который перерос в драку. Как сообщают в Twitter очевидцы, группа россиян отказалась надеть маски и устроили драку с охранниками. Другие покупатели засняли инцидент и выложили видео в Сеть.
Судя по видео, компания русскоязычных покупателей не отреагировала на просьбу охранников надеть маску. Коп проводил нарушителя по имени “Саня” на выход, однако тот полез в драку, и ему на помощь пришли друзья. В результате, главного агрессора скрутили и уложили на пол лицом вниз.
Напомним, на днях в Бердянске Запорожской области местные жительницы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили патрульных. Видео пьяного дебоша выложили в Сеть очевидцы. Инцидент случился на детской площадке. Увидев компанию женщин, которые явно нарушали правила карантина, выпивая в зоне для детей и громко ругаясь матом, местные жители позвонили в полицию. Но тут началось непредвиденное: женщины оказали сопротивление.
#Германия | Полиция скрутила русских бомжей, отказавшихся надевать маски от коронавируса в супермаркете. pic.twitter.com/dxJTtpMQG0— Sham Center (@shamcenter4) May 11, 2020
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