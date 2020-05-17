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В Киеве временно ограничат проезд грузовикам и крупногабаритному транспорту

Патрульная полиция в Киеве введет временные ограничения на проезд крупногабаритного транспорта по утрам и вечерам

сегодня, 19:33
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Киеве временно ограничат проезд грузовикам и крупногабаритному транспорту

С завтрашнего дня, 18 мая, в Киеве начнет действовать ежедневное ограничение на въезд крупногабаритного транспорта: несколько часов утром и столько же вечером. Об этом сообщается на Telegram-канале Киевской государственной городской администрации.

Таким образом, завтра на четырех въездах в Киев устанавливается ограничение на въезд крупногабаритного транспорта. Речь идет о Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе.

Отмечается, что ограничение будет действовать в утренние и вечерние часы: с 7:00 до 10:00, и с 17:00 до 20:00.

"Такое ограничение необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на дороги Киева в часы пик и стабилизировать трафик на период действия карантинных ограничений и до полного возобновления работы общественного транспорта", - объяснили в КГГА.


Отметим, что ранее на брифинге мэр столицы Виталий Кличко анонсировал введение ограничений на въезд грузовиков в Киев. Городской голова заявлял, что ограничения на въезд крупногабаритного транспорта будут действовать до полного возобновления общественного транспорта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве разрабатывается программа по поэтапному выходу из карантина.



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