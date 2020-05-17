"Боевики ЛДНР перешли в наступление": ранен украинский боец

Сегодня в результате одного из четырех обстрелов, которые совершили пророссийские боевики временно-оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, ранен один украинский боец. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на Facebook.

По данным командования, с начала текущих суток российско-оккупационные силы 4 раза проявляли огневую активность. Во время обстрелов российские наемники применяли минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, беспилотные летательные аппараты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что минометные обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки, а беспилотник для сброса гранаты оккупанты применили в районе Водяного. Подразделения Объединенных сил вблизи Славного были обстреляны из пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военный получил ранения. Украинские подразделения ответили прицельным огнем из имеющихся огневых средств, чем заставили оккупационные силы прекратить враждебную активность. Потери боевиков уточняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в шестилетнюю годовщину с начала АТО на Донбассе эксперты дали свою оценку событиям и перспективу окончания военных действий.





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