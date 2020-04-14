Годовщина АТО: оценка событий спустя 6 лет и прогноз по Донбассу

Шесть лет назад, 14 апреля 2014 года, началась антитеррористическая операция (АТО) в Донецкой и Луганской областях. В данный момент это – операция Объединенных сил (ООС). Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о главных победах и поражениях этих лет, а также оценили перспективы урегулирования конфликта.

"Нынешняя патовая ситуация может вылиться лишь в заморозку конфликта"

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает главным успехом то, что удалось освободить две трети территории Донецкой и Луганской областей.

"В мае, июне и начале июля 2014 года Украина фактически не контролировала эти территории. И то, что их удалось отбить, равно как желание России построить "Новороссию" – безусловно, победа, – считает Николай Белесков. – Свою роль сыграли и спецслужбы, придушившие подрывную деятельность агрессора. И добровольцы с волонтерами. И военнослужащие. К позитивам я бы отнес и то, что наша не самая богатая держава, которая тяжело выходила из кризиса, продолжает держать на Донбассе 10 сухопутных бригад. Логистика, обеспечение, ротация, обслуживание, тренировки – это всё стоит дорого. И я считаю достижением, что это продолжается".

Поражением аналитик считает то, что не удалось воплотить в жизнь изначальный план – выйти на границу, закрепиться там.

"К сожалению, у нас не было тогда не просто достаточно мощной военной машины, но и фактически просто военной машины, – поясняет эксперт. – Так что российская интервенция в августе поставила всех в патовую ситуацию. Мы не можем освободить свои территории военный путем. Но и РФ не решается идти дальше, опасаясь эскалации. То, что настоящее количество жертв со стороны оккупантов до сих пор скрывают, говорит о неготовности россиян признавать – сколько они на самом деле потеряли (и теряют) на Донбассе".

В краткосрочной и среднесрочной перспективе нынешняя патовая ситуация может, по мнению Николая Белескова, вылиться лишь в заморозку конфликта.

"Россия должна понять, что этот конфликт не отвечает ее интересам. Но мы не можем ее подтолкнуть к этому в краткосрочной и среднесрочной перспективе, – подчеркивает аналитик. – А в долгосрочной способны – эффективным военным строительством, укреплением наших вооруженных сил. Если цена гипотетического нового наступления будет для агрессора велика, а статус-кво невыгоден, РФ может "включить заднюю". Пока же лучший вариант – "заморозка". Но и на это нужны определенные дипломатические усилия, которых пока не видно. Так что ситуация, похоже, останется в нынешнем состоянии: конфликт низкой интенсивности с периодическими перестрелками и жертвами с обеих сторон".

"Украинская армия стала заложником игр высшего военно-политического руководства"

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев также считает победой освобождение большей части Донбасса. Причем без видимых разрушений в Луганской области были взяты Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная. В результате основная часть промышленного потенциала осталась на подконтрольной территории.

"Самые известные поражения – Иловайск (август-2014), сдача Донецкого аэропорта следующей зимой, сдача Дебальцево (февраль-2015). Умалчивается трагедия под Лутугино (Луганская область) во второй половине августа 2014 года, когда началось наступление российских войск. Прошла танковая колонна, которую почему-то украинская разведка не заметила. После этого началось наступление россиян вместе с местными боевиками на Луганский аэропорт, окружение и уничтожение колонны ВСУ в районе Лутугино. По количеству погибших это может быть приравнено к Иловайской трагедии, где по разным данным погибли, ранены и взяты в плен сотни защитников Украины", – подчеркивает эксперт.

По мнению Дмитрия Снегирева, украинская армия, имея все возможности для освобождения Донбасса, стала заложником игр высшего военно-политического руководства.

"К примеру, так и не был дан ответ на вопрос, почему фактически заблокированный Луганск не был взят ВСУ. Почему колонну гиркинцев пропустили из Славянска в Донецк. Почему многочисленные предупреждения о готовящемся вторжении россиян остались без внимания", – отмечает эксперт.

Как следствие военных поражений Украины после вторжения войск РФ был заключен "Минск-1". А потом еще более тяжкий для нас "Минск-2". После этого, отмечает Снегирев, началась так называемая позиционная, окопная война. Боестолкновения характеризовались лишь взятием под контроль "серой зоны".

"Военной перспективы разрешения ситуации сейчас нет, – уверен эксперт. – Украина должна замораживать конфликт, отрицать "формулу Козака" в виде федерализации нашей страны. Никакой реализации политической части Минских соглашений! Следует признать территорий временно оккупированными с исторической перспективой военно-политического решения вопроса".

"Спустя шесть лет можно говорить, что мы пришли к развилке"

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что с АТО изначально всё пошло не так, как планировалось. Если планировалось вообще.

"АТО у нас была только первые несколько месяцев. А потом всё переросло в военную операцию, – отмечает Молчанов. – При этом как минимум полтора месяца было потеряно (с конца февраля по начало апреля). Новым руководителям Украины следовало проехать по восточным регионам, наладить контакт с местными элитами и фактически пересобрать Украину заново. А не пускать процесс на самотек, в результате чего там появились разнообразные гиркины. Думаю, история еще даст оценку, насколько адекватно действовали тогда Турчинов и Ко".

Впоследствии всё закончилось Иловайской трагедий и рядом прочих трагедий. Двумя соглашениями в Минске. После чего уже годы мы имеем вялотекущие бои.

"Касательно Минских соглашений… Абсолютно разная концептуальная парадигма Киева и Москвы – как это всё надо выполнять, – говорит политолог. – Украина постоянно апеллирует к духу соглашений (сперва безопасностная, а потом – политическая составляющая), Россия - к букве (последовательность, выписанная в так называемом комплексе мер). В Украине уже сменился президент, но ситуация остается в тупике. При этом практически все форматы проговорены, все карты – на столе. Обсуждали уже и привлечение миротворческой миссии, и "малые шаги", и расширение переговорного формата (с привлечением США и Великобритании). Но это не сработало. И ничего нового никто, похоже, не предложит".

Кирилл Молчанов не видит, как может Зеленский в нынешних условиях (пандемия, карантин, кризис) иметь возможность продвигать острую, по-разному воспринимаемую украинским обществом тему урегулирования конфликта на востоке страны.

"Спустя шесть лет можно говорить, что мы пришли к развилке. Если стоит задача не "просто перестать стрелять" (прекратить войну), но и вернуть суверенитет на те территории, то иного варианта кроме как имплементация Минских соглашений, похоже, нет, – говорит эксперт. – Или же – оставить всё как есть. Вялотекущий конфликт. Ни войны, ни мира. С жертвами, с огромными финансово-экономическими вливаниями, на которые Украине банально может не хватить сил".

Отметим, что согласно данным Миссии ООН по правам человека, за 6 лет необъявленной войны на Донбассе погибли более 13 тысяч человек (минимум 3350 гражданских лиц, примерно 4100 украинских военнослужащих и примерно 5650 членов незаконных вооруженных формирований и российских регулярных "войск-ихтамнетов"), ранены около 30 тысяч (около 7-9 тыс. гражданских лиц, 9,5-10,5 тыс. украинских военнослужащих и 12,5-13,5 членов НВФ).

Ранее "Комментарии" писали, что названы плюсы и минусы предложенного Ермаком формата переговоров - ежедневные онлайн-встречи ТКГ по Донбассу.

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