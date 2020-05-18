В Одессе обрушился жилой дом: спасатели ищут жертвы

Сегодня после 16:00 на улице Торговой, которая расположена в центральной части города Одессы, обрушилась угловая стена жилого дома 1890 года постройки. Под завалами предварительно нет жертв. Об этом передает издание "Думская".

На место аварии прибыли спасатели, начальник Главного управления Нацполиии Одесской области Олег Бех, городской голова Геннадий Труханов, а также губернатор Максим Куцый.

Как заявили представители ГУ ГСЧС, в результате аварии предварительно нет жертв.

"В доме проживали пять семей, все они были своевременно эвакуированы, по их словам, никого в квартирах больше не находилось", - указано в сообщении.

Труханов обозначил, что причиной таких печальных инцидентов, которые для Одессы, увы, не исключение, а скорей, норма, является недобросовестность застройщиков, которые строят "новую Одессу", не заботясь о нуждах "старой" и проводя работы по возведению строений с нарушением норм ГАСКа.

Отмечается, что что дом, где произошло обрушение, соседствовал с бывшими банями советской постройки, снесенными недавно компанией "Некст Джен девелопмент". Она намерена возвести там "многофункциональный центр".





Обрушенный дом не был предметом архитектуры старого города, а потому не находился под большим вниманием городских властей.

Рассказывает Марина Манулина, жительница квартиры №4, располагавшейся на третьем этаже здания: "Вниз рухнула вся квартира, кроме одной комнаты. Обвал похоронил и мою машину. В 16:20 услышали, как трещит дом, схватили документы и животных и выбежали. Остались без ничего..."





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что буквально месяц назад на Канатной, расположенной также в историческом центре Одессы, рухнул жилой дом.





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