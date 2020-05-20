Фракция "Батькивщина" решила самоизолироваться из-за вируса у одного из депутатов

Депутаты парламентской фракции партии "Батькивщина" приняли решение уйти на самоизоляцию. Такой шаг был предпринят после того, как у одного из депутатов, Олега Мейдича, подтвердили вирусное заболевание. За время ограничений члены фракции пройдут тесты на коронавирус. Вернуться к работе они смогут лишь тогда, когда удостоверяться, что заболевших COVID-19 среди них нет. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

"Вы видите, что сегодня нет в зале фракции "Батькивщина". К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус. Как ответственная, фракция сегодня отсутствует в зале, потому что все депутаты пошли на самоизоляцию и пока не будет проведено тестирование каждого из депутатов и не будет решения о том, что они все здоровы, они не возвратятся в этот зал", - отметила Кондратюк во время пленарного заседания парламента.

Как сообщал порта "Комментарии", по состоянию на 20 мая медики лабораторно подтвердили 354 новых случая коронавируса в Украине - это на 106 человек больше, чем за минувшие сутки. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра среды, количество инфицированных в нашей стране составляет 19230 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 20 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 564 пациента. В то же время вылечили рекордное количество - 5955 человек.

Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство все еще удерживает Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине. Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область.

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