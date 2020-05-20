"Антирекорд" коронавируса в Украине 20 мая: количество инфицированных приближается к 20 тысячам

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Медики лабораторно подтвердили 354 новых случая
коронавируса в Украине - это на 106 человек больше, чем за минувшие сутки.
Таким образом, по состоянию на 9:00 утра среды, количество
инфицированных
в нашей стране составляет 19230 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 20 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 564 пациента. В то же время вылечили рекордное количество - 5955 человек.
Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство все еще удерживает Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине. Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область. В других же регионах дела обстоят так:
Винницкая область - 766 случаев;
Волынская область - 676 случаев;
Днепропетровская область - 849 случаев;
Донецкая область - 133 случая;
Житомирская область - 583 случая;
Закарпатская область - 922 случая;
Запорожская область - 385 случаев;
Ивано-Франковская область - 1246 случаев;
Кировоградская область - 450 случаев;
Киев - 2410 случаев;
Киевская область - 1261 случай;
Львовская область - 1136 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 264 случая;
Одесская область - 792 случая;
Полтавская область - 265 случаев;
Ровенская область - 1217 случаев;
Сумская область - 164 случая;
Тернопольская область - 1089 случаев;
Харьковская область - 836 случаев;
Херсонская область - 172 случая;
Хмельницкая область - 280 случаев;
Черновицкая область - 2796 случаев;
Черкасская область - 381 случай;
Черниговская область - 115 случаев.
Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.Кроме того, мы писали, что в Черновцах произошел конфликт священнослужителей местной епархии УПЦ МП и журналистов издания "Молодой Буковинец". Ссора произошла после того, как в этом СМИ обнародовали информацию о COVID-19 у секретаря и еще 20 священников Черновицко-Буковинской епархии. В результате, секретарь, у которого якобы нашли коронавирус, пришел в редакцию.
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