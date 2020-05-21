"Показали Украину без Крыма": в редакции канала 1+1 пройдут внеплановые проверки

Национальный совет по теле- и радиовещанию по инициативе Службы безопасности Украины проведет внеплановую проверку в редакции телеканала "1+1" по факту трансляции украинской географической карты без учета аннексированного Крыма. Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Ведомство отмечает, что 13 апреля телеканал использовал карту, опубликованную на интернет-странице международной организации Nord Pool Spot - энергетической биржи, которая продает электроэнергию в странах Европы.

"Указанный факт является признаком нарушения требований пунктов а) и в) части первой статьи 59 закона "О телевидении и радиовещании", которыми телерадиоорганизацию обязали соблюдать законодательство Украины и требования лицензии и распространять объективную информацию", - говорится в сообщении.

Проверка пройдет после завершения карантина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о международном скандале, который произошел из-за изменения географических настроек в приложениях компании Apple, которая в геолокации России указывала незаконно присоединенный Крым ее частью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!