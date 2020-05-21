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"Показали Украину без Крыма": в редакции канала 1+1 пройдут внеплановые проверки

СБУ обратилась к Нацсовету по теле- и радиовещанию, чтобы провести проверку на канале 1+1, который показал карту Украины без Крыма

сегодня, 14:04
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Показали Украину без Крыма": в редакции канала 1+1 пройдут внеплановые проверки

Национальный совет по теле- и радиовещанию по инициативе Службы безопасности Украины проведет внеплановую проверку в редакции телеканала "1+1" по факту трансляции украинской географической карты без учета аннексированного Крыма. Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Ведомство отмечает,  что 13 апреля телеканал использовал карту, опубликованную на интернет-странице международной организации Nord Pool Spot - энергетической биржи, которая продает электроэнергию в странах Европы.

"Указанный факт является признаком нарушения требований пунктов а) и в) части первой статьи 59 закона "О телевидении и радиовещании", которыми телерадиоорганизацию обязали соблюдать законодательство Украины и требования лицензии и распространять объективную информацию", - говорится в сообщении.

Проверка пройдет после завершения карантина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о международном скандале, который произошел из-за изменения географических настроек в приложениях компании Apple, которая в геолокации России указывала незаконно присоединенный Крым ее частью.


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Источник: https://www.nrada.gov.ua/1-1-pryznacheno-pozaplanovu-perevirku-cherez-pokaz-karty-ukrayiny-bez-krymu/?fbclid=IwAR3uv_7c-t0iGk5Q0nYdUbHfyl-Uozyo9pC5-B7qniRvoVne9z_c2pRWtmo
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