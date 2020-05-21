Обманывали фермеров по всей стране: полиция уличила масштабную преступную группу в присвоении 18 млн грн

Правоохранители задержали членов преступной мошеннической организации, которая присвоила 18 млн грн. Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Украины.

Так, злоумышленники действовали по всей Украине несколькими организованными преступными группами. Они под предлогом продажи дизельного топлива и минеральных удобрений обманывали людей и присваивали средства. При этом, у преступников было несколько сценариев для "работы", которые зависели от поведения потерпевших. Например, мошенники звонили фермерам, руководителям организаций и представлялись работниками предприятия, которое якобы занимается продажей удобрений или дизеля. После договоренности о продаже товара злоумышленники требовали предоплату. Но когда получали задаток за товар – "испарялись", отключив телефоны. Более того, на случай, когда покупатели договаривались об оплате товара только после доставки, у мошенников тоже был план. Они подыскивали поставщиков, которые на самом деле оказывали услуги по продаже и заказывали доставку товара на адреса потерпевших. Однако подделывали документы, в частности платежные поручения, и присылали их в электронном виде потенциальным покупателям.

"Получив платежное поручение, потерпевшие не проверяли поступления средств и начинали разгружать товар. В это время один из членов преступной организации звонил представителю покупателя и требовал немедленного перечислить денежные средства за поставленное имущество. Мошенник предоставлял расчетный счет, который они затем опустошали", - говорится в сообщении.

Злоумышленники создали 17 фиктивных предприятий с разными расчетными счетами. Фигурантам инкриминируют совершение 57 мошенничеств, а сумма ущерба составляет свыше 18 млн грн.





Из 20 участников пока задержали 12 – организатора, 3 соорганизаторов и 8 членов преступной организации.

Кроме того, правоохранители провели 30 обысков в домах мошенников, где изъяли оружие, наркотики, банковские карты, финансово-хозяйственные документы различных обществ, деньги (в том числе валюту) и золотые изделия.

Напомним, на Киевщине задержали банду правоохранителей, которые похищали предпринимателей и вывозили в лес.

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