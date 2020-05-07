Похищали предпринимателей и вывозили в лес: на Киевщине задержали банду правоохранителей

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На Киевщине задержали банду действующих правоохранителей, которые похищали людей и требовали деньги. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.
Так, в организованной преступной группы были действующие работники СБУ и полицейские, а также двое гражданских лиц, которые ранее имели проблемы с законом. Банда похищала предпринимателей, работающих в сфере ИТ-технологий.
Сообщается, что преступники тщательно продумывали похищения. Сначала отслеживали свою жертву: узнавали распорядок дня, режим работы, адреса местонахождения. Само похищение происходило среди бела дня, на арендованных авто.
"Знание методов оперативно-розыскной деятельности позволяли им почти не оставлять за собой следов", - говорится в сообщении министерства.
После нападения жертву отвозили в безлюдные лесополосы. Там преступники одевали пленных в наручники, угрожали оружием и физической расправой. При этом жестоко избивали и требовали немалый откуп.
"Один из пленников заплатил своим похитителям 175 тысяч долларов, - сообщили в МВД. – Для этого они посадили мужчину к себе в автомобиль и ездили по разным адресам, пока тот не набрал определенную сумму денег".
В МВД добавили, что потерпевшие не решились обратиться в полицию, потому что были испуганы и боялись за себя и близких.
У участников банды в ходе обысков нашли 9 пистолетов различной модификации, патроны, полицейскую униформу и жетоны, а также различные удостоверения, среди которых работников полиции, СБУ, Администрации президента Украины, налоговой службы, шевроны с надписями "СБУ", "Полиция". Кроме того, изъяли наручники, дубинки, мобильные телефоны, свыше 35 тысяч долларов и 500 евро, банковские карточки, а еще наркотики – амфетамин, метадон и героин.
К тому же, правоохранители изъяли 5 авто, на которых передвигалась банда: Honda Civic, Honda Accord, Lexus RX, BMW и Volkswagen Passat.
Сейчас задержаны 5 злоумышленников, они будут помещены в изоляторы временного содержания. Задержанным инкриминируют преступления по ряду статей УКУ: ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), 189 (Вымогательство) и 257 (Бандитизм).
Ранее "Комментарии" писали, что под Одессой правоохранители обнаружили "миньонов" с кокаином: более 50 кг наркотиков пытались ввезти вместе с банановым грузом.
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