"Расследование Медведчука о биолабораториях США изменило риторику Вашингтона в адрес Китая", - эксперт

История с американскими лабораториями, которую инициировал оппозиционный политик Виктор Медведчук, нанесла ущерб позициям США на международной арене. Об этом политический аналитик Дмитрий Джангиров написал на своей странице в Facebook.

По его словам, именно поэтому Офис президента не стал брать на себя ответственность, потому что вопрос, который поднял нардеп Медведчук и так серьезно поколебала позицию Белого Дома в мировых геополитических рейтингах.

"В официальном ответе на запрос депутатов Виктора Медведчука и Рената Кузьмина содержится утверждение, что вопрос о функционировании в Украине американских биолабораторий не входит в компетенцию главы государства, им должны заниматься в Кабмине", - указал Джангиров.

При этом он добавил, что не согласился с ответом главы ОП Андрея Ермака, который в официальном ответе написал, что вопросы "санитарно-эпидемического благополучия являются одним из полномочий Кабмина".

"С одной стороны, мы с Вами прекрасно понимаем, что в запросе оппозиционных политиков речь шла не о "здоровье и санитарно-эпидемиологическом благополучии", а о национальной безопасности. А как раз национальная безопасность, согласно Конституции, является прерогативой Президента", - парирует эксперт-международник.

Джангиров обратил внимание, как из-за скандала, инициированного Виктором Медведчуком, изменилась риторика Белого Дома в адрес Китая.

В целом же можно сказать, что резонанс от этой истории получился немалый. Так, после появления депутатского запроса и неуклюжего ответа посольства, свою обеспокоенность деятельностью американских биолабораторий на постсоветском пространстве высказал Китай. И как-то после этого американские обвинения в адрес Поднебесной смягчились: уже не "создали и распространили", а "не всю информацию сообщили", - написал он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин потребовали у властей расследовать секретные задания в биолабораториях США.





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