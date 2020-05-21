Чета Зеленских в вышиванках вызвала шквал критики в соцсетях

Сегодня в Международный день вышиванки одна из компаний по производству украинской этнической одежды ETNODIM получила целую массу критики за опубликованное фото с президентской парой Владимиром и Еленой Зеленскими в одежде этого бреда. Реакция раздраженных пользователей появилась в сети Facebook.

Так, авторы публикации сделали пост о том, что совершенно случайно встретили фото Зеленских в одежде от ETNODIM и с радостью поздравили всех с таким знаковым для украинцев праздником.

В ответ на публикацию начали стихийно поступать гневные отклики, дескать, модели не заслуживают носить украинскую одежду, а заслуживают только они сами - постоянные покупатели ETNODIM, а также предшественник Зеленского - пятый президент Петр Порошенко с супругой Мариной.

Однако одними только насмешками и ругательством не обошлось, большинство из комментаторов угрожали никогда больше не покупать одежду у этого производителя, а также отписаться от публичной страницы магазина.

"Нам показалось хорошим показателем, что президент и первая леди выбрали именно наши вышиванки. Но судя по реакции, теперь не понимаем, это хорошо или плохо?", - пытались снизить градус напряжения администраторы публичной страницы ETNODIM, но, как известно, сознательных граждан подобная риторика только подзадоривает.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня в социальных сетях прошел настоящий флешмоб, посвященный Междунродному дню вышиванки, где своими национальными образами хвастались политики, работники культуры и эстрады.





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