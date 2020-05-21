Первая в жизни вышиванка, старинная сорочка и семейный образ: украинские политики похвастались нарядами в День вышиванки (ФОТО)

Сегодня в Украине празднуют День вышиванки, которая является одним из главных национальных символов. Политики не остались в стороне этой даты и активно делятся яркими образами на своих страницах в социальных сетях. "Комментарии" собрали фотографии политических деятелей разных чинов и званий, которые сегодня как никогда были едины в поздравлениях.



Конечно же, колоритный наряд в вышиванке с самого утра показал глава государства, президент Владимир Зеленский.

"Со Всемирным днем вышиванки", - кратко написал он.

Вместе с гарантом праздничным образом похвасталась и его супруга Елена Зеленская, которая также опубликовала совместное фото в "дресс-коде".

Нарядились в национальный символ и народные депутаты от партии "Европейская солидарность". Фотоархивы показали нардепы Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко, София Федина.





"В моей коллекции есть традиционные, старинные, современные, сорочки, платья. Все они добавляют настроения, подходят под джинсы, могут быть торжественными или повседневными, уместны в праздник и в будни, и сразу делают день атмосферно особенным", - похвалилась Геращенко.



Активно публикуют фотографии в вышиванках представители политсилы "Слуга народа". Праздничные образы показали в соцсетях нардепы Мария Мезенцева, Ирина Верещук, Елизавета Ясько.



Так, Верещук поделилась с украинцами своим детским снимком, показав свою самую первую в жизни вышиванку.



О красивой сегодняшней ленте в Facebook написал и лидер "Голоса" Святослав Вакарчук, поздравив украинцев с праздником.





Обратилась с речью в честь Дня вышиванки глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. "Это - чистая красота, чистая энергетика и сила украинского Сердца, Украинского Духа..." - вот как написала о народном символе Тимошенко.



Кроме того, в ярком образе появился глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль.



Напомним, украинские звезды показали свои красивые наряды в День вышиванки.



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