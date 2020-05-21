День вышиванки: украинские звезды показали свои красивые наряды

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Украинские знаменитости присоединились к празднованию Дня вышиванки, который ежегодно отмечается в третий четверг мая. Звезды на своих страничках в социальной сети Instagram похвастались своими яркими национальными сорочками и платьями.
Украинская певица Джамала устроила дома настоящую фотоссесию в платьях-вышиванках. Она подчеркнула, что считает эту одежду настоящим украшением украинских женщин.
Популярный ведущий и шоумен Александр Педан также похвастался своей украинской сорочкой. Для него этот праздник символизирует связь с предками через народные традиции. "Вышиванка была всегда символом Украины. Да, сейчас она немного модернизирована, по-дизайнерски изменена, но вся суть и красота остается", - отметил Педан.