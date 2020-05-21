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День вышиванки: украинские звезды показали свои красивые наряды

В этот день принято надевать национальные наряды

сегодня, 12:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

День вышиванки: украинские звезды показали свои красивые наряды

Украинские знаменитости присоединились к празднованию Дня вышиванки, который ежегодно отмечается в третий четверг мая. Звезды на своих страничках в социальной сети Instagram похвастались своими яркими национальными сорочками и платьями.

Украинская певица Джамала устроила дома настоящую фотоссесию в платьях-вышиванках. Она подчеркнула, что считает эту одежду настоящим украшением украинских женщин.

Популярный ведущий и шоумен Александр Педан также похвастался своей украинской сорочкой. Для него этот праздник символизирует связь с предками через народные традиции. "Вышиванка была всегда символом Украины. Да, сейчас она немного модернизирована, по-дизайнерски изменена, но вся суть и красота остается", - отметил Педан.