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В полиции озвучили вероятную причину массового убийства в Житомирской области

Копы назвали одну из главных версий массовой расправы над людьми у водоема на Житомирщине

сегодня, 12:20 643
Автор:

• Елена Волкова

В полиции озвучили вероятную причину массового убийства в Житомирской области

В полиции Житомирской области  назвали одну из главных версий массовой расправы над людьми у водоема. Как сообщает “Униан” со ссылкой на пресс-секретаря ГУНП в Житомирской области Аллу Ващенко, трагедия могла произойти из-за алкоголя.  

Спикер областной полиции говорит, что все жертвы - люди от 50 до 30 лет - были давно знакомы и отдыхали здесь не первый день.

"Приехали они к мужчине, который их расстрелял, еще задолго до трагедии - в ночь с 20 на 21 мая. И все было хорошо, поэтому мы не исключаем, что именно алкоголь мог стать одной из причин расстрела людей", - говорит Ващенко.

Напомним, на Житомирщине профессиональный охотник совершил кровавую расправу над своими товарищами: мужчина расстрелял из охотничьего ружья 7 человек. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко. Трагедия разыгралась в лесу сегодня ночью. Компания друзей отдыхала на берегу ставка, который расположен недалеко от села Новоселица. Мужчины приехали сюда из Киева не впервые. Всего в компании было 9 человек, среди них и арендатор ставка - профессиональный охотник. Мужчины выпивали. Вскоре шестеро из них ушли спать в постройку, которая расположена на берегу. Еще трое продолжили беседу за рюмкой спиртного. Около часа ночи между товарищами вспыхнул конфликт. По данным следствия, в этот момент арендатор ставка и схватился за охотничье ружье. Сначала он убил двоих собеседников, затем пошел к сараю, где спали остальные. Там мужчина расстрелял еще пятерых. Лишь одному из компании удалось убежать в лес. Вскоре он добрался до села и вызвал полицию.  Подозреваемого правоохранители уже задержали, он сейчас под стражей.


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Источник: https://www.unian.net/incidents/massovoe-ubiystvo-na-zhitomirshchine-policiya-nazvala-veroyatnuyu-prichinu-massovogo-rasstrela-novosti-ukraina-11007167.html
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