Кровавая расправа на Житомирщине: убийца расстрелял с охотничьего ружья 7 человек

На Житомирщине профессиональный охотник совершил кровавую расправу над своими товарищами. Мужчина расстрелял с охотничьего ружья 7 человек. Об этом написал на своей страничке в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Трагедия разыгралась в лесу сегодня ночью. Компания друзей отдыхала на берегу ставка, который расположен недалеко от села Новоселица. Мужчины приехали сюда из Киева не впервые. Здесь товарищи и ранее собирались половить рыбу. Но в этот раз отдых старых друзей закончился массовым расстрелом.

Всего в компании было 9 человек, среди них и арендатор ставка, он же - профессиональный охотник. Мужчины выпивали. Вскоре шестеро из низ ушли спать в постройку, которая расположена на берегу. Еще трое продолжили беседу за рюмкой спиртного. Около часа ночи между товарищами вспыхнул конфликт. По данным следствия, в этот момент арендатор ставка и схватился за охотничье ружье. Сначала он убил двоих собеседников, затем пошел к сараю, где спали остальные. Там мужчина расстрелял еще пятерых. Лишь одному из компании удалось убежать в лес. Вскоре он добрался до села и вызвал полицию.

Подозреваемого правоохранители уже задержали, он сейчас под стражей, сообщил Геращенко.

"Теперь задержанному предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу. После этого суд должен решить - подозреваемый вменяем или нет", - добавил замминистра. Он считает, что единственное наказание, которого заслуживает подозреваемый - это пожизненное заключение.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что в США преступник расстреливал посетителей торгового центра и транслировал все в прямом эфире в соцсетях.

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