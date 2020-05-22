Обвал дома в Одессе и начало туристического сезона в Австрии: новости, которые вы могли пропустить

Обвал дома в Одессе

Еще один жилой дом рухнул в Одессе. Это случилось поздно вечером на улице Среднефонтанской. Двухэтажное здание обрушилось частично. Повреждены так или иначе шесть квартир. Пострадавших, по предварительным данным, нет, пишет издание Odessa.online. "Этот дом был аварийным, но обрушилась та часть, которая была нежилая", - рассказал руководитель городского департамента горхозяйства Дмитрий Жеман. Рушиться дом начал со второго этажа. Эвакуировать пришлось жильцов из соседних квартир. Временно их отправили пожить в отеле.





Стрельба в прямом эфире

Стрельбу в торговом центре устроили в США. В городе Глендейл в штате Аризона молодой человек принялся стрелять по посетителях, параллельно транслируя все в соцсетях в прямом эфире. Об этом говорится в сообщении АВС15. Ранены были три человека, за жизнь одного из них врачи продолжают бороться. Он в критическом состоянии. Преступник приехал к торговому центру на автомобиле, сначала продемонстрировал зрителям свою винтовку, а затем пообещал поохотиться с ней на посетителей. И свое жуткое обещание выполнил. Стрелка уже задержали. По предварительным данным, это 20-летний житель соседнего городка.





Жертвы коронавируса

Дональд Трамп приказал приспустить все флаги в США. Таким образом американцы должны почтить память всех тех, кто умер от коронавируса. В США таких около 95 тысяч. Флаги в честь жертв COVID-19 будут оставаться приспущенными три дня подряд на всех государственных зданиях. Об этом говорится в сообщении президента в Twitter. Напомним, что по количеству инфицированных США на первом месте в мире. Их в стране больше, чем полтора миллиона. А уже в понедельник флаги в США должны опуститься в память погибших в различных войнах.





Туристический сезон в Австрии

Вернуться к работе туристическая отрасль в Австрии планирует уже на следующей неделе. Старт туристического сезона назначили на 29 мая, сообщил во время пресс-конференции канцлер Себастьян Курц. Однако есть условие. Как можно больше работников туристической сферы должны будут пройти тестирование на коронавирус. К лету специально для них будут производить около 65 тысяч тестов в неделю. Оплачивать анализы будут за счет государственного бюджета. Также всех, кто будет принимать гостей - а это и отели, и гиды - обяжут соблюдать санитарные правила во время работы. Это же касается и туристов. Первыми в Австрию планирую пустить туристов с Германии, Лихтенштейна и Швейцарии.





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