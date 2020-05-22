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Главная Новости Общество происшествия Массовый расстрел в Житомирской области мог произойти из-за слов про армию
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Массовый расстрел в Житомирской области мог произойти из-за слов про армию

Жена подозреваемого в массовом убийстве Ольга говорит, что муж признал свою вину

сегодня, 13:25 631
Автор:

• Елена Волкова

Массовый расстрел в Житомирской области мог произойти из-за слов про армию

Супруга вероятного стрелка - охотника, который сегодня ночью расстрелял семерых человек у водоема в Житомирской области - рассказала, что ее муж признал свою вину. Ольга предполагает, что трагедия могла произойти из-за вспыльчивости ее мужа, пишет “Сегодня”.

Жена подозреваемого говорит, что во время распития спиртного всегда происходит конфликт, и сегодняшняя ночь, увы, скорее всего не стала исключением.

“Мой муж – человек вспыльчивый, он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", – говорит Ольга.

В прокуратуре говорят о том, что среди погибших - участники АТО на Донбассе и волонтеры.

Напомним, на Житомирщине профессиональный охотник совершил кровавую расправу над своими товарищами: мужчина расстрелял из охотничьего ружья 7 человек. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко. Трагедия разыгралась в лесу сегодня ночью. Компания друзей отдыхала на берегу ставка, который расположен недалеко от села Новоселица. Мужчины приехали сюда из Киева не впервые. Всего в компании было 9 человек, среди них и арендатор ставка - профессиональный охотник. Мужчины выпивали. Вскоре шестеро из них ушли спать в постройку, которая расположена на берегу. Еще трое продолжили беседу за рюмкой спиртного. Около часа ночи между товарищами вспыхнул конфликт. По данным следствия, в этот момент арендатор ставка и схватился за охотничье ружье. Сначала он убил двоих собеседников, затем пошел к сараю, где спали остальные. Там мужчина расстрелял еще пятерых. Лишь одному из компании удалось убежать в лес. Вскоре он добрался до села и вызвал полицию.  Подозреваемого правоохранители уже задержали, он сейчас под стражей.


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Источник: https://www.segodnya.ua/regions/others/massovoe-ubiystvo-v-zhitomirskoy-oblasti-zhena-strelka-nazvala-prichinu-konflikta-1446234.html
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