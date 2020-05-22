В Пакистане разбился пассажирский самолет со 100 людьми на борту (ВИДЕО, ФОТО)

В Пакистане разбился пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Pakistan Airlines, который выполнял внутренний рейс из Лахора. Об этом сообщают иностранные СМИ.



Так, самолет PIA PK-8303 потерпел крушение неподалеку от аэропорта Карачи за минуту до приземления. Предварительно, на борту самолета находилось 97 человек, в том числе 85 пассажиров и 12 членов экипажа.

Официальные причины катастрофы пока что неизвестны. Прежде, чем указывать на какую-либо техническую неисправность в самолете, независимое учреждение проведет расследование, чтобы выяснить причину и все обстоятельства крушения. Пока что есть данные, что за несколько минут до приземления связь с лайнером была прервана.

Стоит добавить, что несколько домов были повреждены в том районе, где упал самолет.

СМИ пишут, что на место крушения сразу же прибыли войска пакистанской армии и пакистанских рейнджеров-синдхов, чтобы помочь гражданской администрации в оказании помощи и спасательных работах. Отмечается, что улицы в этом районе довольно узкие, что мешает работе скорой помощи.

Ранее "Комментарии" сообщали, какие есть главные правила выживания при крушении самолета.

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