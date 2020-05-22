В авиакатастрофе в Пакистане выжили два человека

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В результате крушения пассажирского самолета AirBus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines
неподалеку от аэропорта Карачи в Пакистане выжили два человека. Об этом сообщили
в пресс-службе минздрава Пакистана.
Сначала местные СМИ написали о трех выживших, но в
пресс-службе минздрава Пакистана рассказали, что только двое из них были
пассажирами самолета. Третьим выжившим оказался житель одного из прилегающих к
месту крушения домов, на который и упал лайнер.
Выживших уже доставили в больницы, но пока не уточняют
степень тяжести полученных ими травм. На месте крушения пассажирского самолета
продолжается спасательная операция. Всего в самолете было 98 человек.
Официальные причина авиакатастрофы пока неизвестны. Для
этого независимая организация должна провести собственное расследование, в ходе
которого выяснить обстоятельства и причины крушения. На момент публикации
появилась информация, что связь с лайнером прервалась за несколько минут до
падения.
Как сообщал портал "Комментарии", пассажирский лайнер Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился при заходе на посадку в аэропорту Карачи в
Пакистане. Самолет упал на жилой район.
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