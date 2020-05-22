Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.05.2020

BTC/USD

9222.19

ETH/USD

208.04

LTC/USD

44.15

НБУ 22.05.2020

USD/UAH

26.96

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В авиакатастрофе в Пакистане выжили два человека
НОВОСТИ Все новости

В авиакатастрофе в Пакистане выжили два человека

Местные СМИ сначала сообщили о трех выживших, но минздрав опроверг

сегодня, 21:09
Автор:

• Антон Корнилов

В авиакатастрофе в Пакистане выжили два человека

В результате крушения пассажирского самолета AirBus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines неподалеку от аэропорта Карачи в Пакистане выжили два человека. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Пакистана.

Сначала местные СМИ написали о трех выживших, но в пресс-службе минздрава Пакистана рассказали, что только двое из них были пассажирами самолета. Третьим выжившим оказался житель одного из прилегающих к месту крушения домов, на который и упал лайнер.

Выживших уже доставили в больницы, но пока не уточняют степень тяжести полученных ими травм. На месте крушения пассажирского самолета продолжается спасательная операция. Всего в самолете было 98 человек.

Официальные причина авиакатастрофы пока неизвестны. Для этого независимая организация должна провести собственное расследование, в ходе которого выяснить обстоятельства и причины крушения. На момент публикации появилась информация, что связь с лайнером прервалась за несколько минут до падения.

Как сообщал портал "Комментарии", пассажирский лайнер Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился при заходе на посадку в аэропорту Карачи в Пакистане. Самолет упал на жилой район.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/LumosNotNox/status/1263863356328488960
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!