Возле офиса Медведчука в Киеве прогремел взрыв: опубликованы фото и видео

Сегодня, 23 мая, в Киеве возле офиса главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука прогремел взрыв. Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналист Андрей Павловский.



В сообщении говорится, что очевидцы рассказывают о том, что перед взрывом слышали националистические лозунги. Также на данный момент известно о двух задержанных активистах, остальные – бросили файеры и убежали.

В соцсетях появились фото здания, возле которого прогремел взрыв.

Журналист также опубликовал видео драки, которая произошла возле офиса главы "ОПЗЖ".

Ранее "Комментарии" писали, что в Житомирской области профессиональный охотник совершил кровавую расправу над своими товарищами. Мужчина расстрелял с охотничьего ружья 7 человек. Трагедия разыгралась в лесу вчера ночью. Компания друзей отдыхала на берегу ставка, который расположен недалеко от села Новоселица. Мужчины приехали сюда из Киева не впервые. Здесь товарищи и ранее собирались половить рыбу. Но в этот раз отдых старых друзей закончился массовым расстрелом. Всего в компании было 9 человек, среди них и арендатор ставка, он же – профессиональный охотник

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