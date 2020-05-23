Возле офиса Медведчука в Киеве прогремел взрыв: опубликованы фото и видео

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Сегодня, 23 мая, в Киеве возле офиса главы партии "Оппозиционная
платформа – За жизнь" Виктора Медведчука прогремел взрыв. Об этом сообщает на
своей странице в Facebook журналист Андрей Павловский.
В сообщении говорится, что очевидцы рассказывают о том, что перед взрывом слышали националистические лозунги. Также на данный момент известно о двух задержанных активистах, остальные – бросили файеры и убежали.
В соцсетях появились фото здания, возле которого прогремел взрыв.
Журналист также опубликовал видео драки, которая
произошла возле офиса главы "ОПЗЖ".
Ранее "Комментарии" писали, что в Житомирской области профессиональный
охотник совершил кровавую расправу над своими товарищами. Мужчина расстрелял
с охотничьего ружья 7 человек. Трагедия разыгралась в лесу вчера ночью.
Компания друзей отдыхала на берегу ставка, который расположен недалеко от села
Новоселица. Мужчины приехали сюда из Киева не впервые. Здесь товарищи и ранее
собирались половить рыбу. Но в этот раз отдых старых друзей закончился массовым
расстрелом. Всего в компании было 9 человек, среди них и арендатор ставка, он
же – профессиональный охотник
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