ОПЗЖ: нападение на офис партии – попытка мести и запугивания за нашу принципиальную позицию

Сегодня, 23 мая, произошло очередное нападение на офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", сообщила пресс-служба партии.

По информации политсилы, служба безопасности партии эффективно противодействовала нападению, однако полиция якобы вместо злоумышленников задержала 11 человек, противостоящих атаке и пытавшихся помешать незаконным противоправным действиям нападающих.

"Один из работников охраны госпитализирован "скорой помощью" после удара в висок благодаря действиям полиции, заблокировавшей работу службы безопасности офиса. Национал-радикалы свободно нападали на работников офиса и службу безопасности, пытались подорвать офис, применяя взрывпакеты, бросали файеры и дымовые шашки в окна, обливали здание краской. Атаки, которые были нормой при режиме Порошенко, продолжаются и при Зеленском", – заявили в ОПЗЖ.

В партии указывают на то, что правоохранители задержали несколько нападавших лишь после того, как те забросали файерами сотрудников полиции.

"Это нападение на офис является попыткой мести и запугивания за принципиальную позицию нашей партии в вопросах выполнения Минских соглашений и установлении мира на Донбассе, по поводу недопустимости внешнего управления Украиной со стороны Соединенных Штатов Америки, попыткой запугать сторонников нашей партии, которые 9 мая, вопреки позиции власти, масштабно праздновали День Победы", – объяснили в "Оппозиционной платформе – За жизнь".

В политсиле напомнили, что ОПЗЖ борется со свободным функционированием на территории Украины американских военных биолабораторий, которые якобы проводят эксперименты с опаснейшими вирусами. Кроме того, партия отстаивает защиту интересов украинского народа в вопросах недопущения продажи украинской земли, а также выступает за использование русского языка и свободный доступ к интернет-ресурсам.

"Не имея возможности опровергнуть эту позицию в открытой политической дискуссии, наши политические противники используют подконтрольных национал-радикалов для террора и запугивания. "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что, несмотря на атаки, мы будем продолжать отстаивать интересы наших избирателей и всего украинского народа", – резюмировали в партии.

Напомним, возле офиса Медведчука в Киеве прогремел взрыв: опубликованы фото и видео.

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