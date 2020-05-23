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Нардеп Давиденко найден мертвым в офисе – Кива

Нардеп Илья Кива сообщил, что нардеп Валерий Давиденко найден мертвым с огнестрельным ранением

сегодня, 19:41 1210
Автор:

• Таисия Ерохина

Нардеп Давиденко найден мертвым в офисе – Кива

Народный депутат от парламентской группы "Доверие" Валерий Давиденко найден мертвым, сообщил нардеп Илья Кива.

"Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!", - написал Кива в Facebook.

Как сообщает "Страна" со ссылкой на комментарий Кивы и данные издания, тело Давиденко нашла уборщица около 19:00 в помещении Печерского района по улице Большая Васильковская, 4.

Отметим, что Давиденко в 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область). А с 6 декабря прошлого года являлся членом депутатской группы "Доверие", до этого - внефракционный. Кроме того, он - член комитета по вопросам экономического развития.

Позже на новость в Telegram отреагировал исключенный из рядов "Слуги народа" Антон Поляков, заявив, что смерть настала не из-за самоубийства.

Напомним, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, трёхлетнего сына которого застрелили киллеры, дал эмоциональное интервью порталу "Комментарии". Соболев рассказал, кто и зачем по-прежнему хочет с ним расправиться, почему покрывается имя заказчика и объяснил, почему не пытается вернуть в Украину организатора преступления, имя и местонахождение которого ему известно.


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