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"Стоп Реванш": у дома Зеленского прошел митинг протеста

Участники протеста вышли напомнить президенту Владимиру Зеленскому условия, которые не позволят сдать страну агрессору

сегодня, 18:13
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Стоп Реванш": у дома Зеленского прошел митинг протеста

Сегодня колонна участников акции протеста под единым названием "Стоп Реванш", пройдясь по по Крещатику до Европейской площади, остановились у многоквартирного дома на Грушевского, где, по их информации проживает украинский гарант Владимир Зеленский с семьей. Об этом сообщает агентство "Интерфак-Украина".

Колонну участников акции сопровождали автомобиль и автобус взрывотехников, сотрудники полиции и кинологи с собаками. Движение по улице Грушевского перекрыто.

К зданию подошли около тысячи человек с национальной символикой и флагами политических партий Национальный корпус Демократическая топор, ВО Свобода и общественной организации "Дело громад".

Целью визита организаторы называют необходимость напомнить главе государства о своих требованиях, среди которых освобождение и наказании руководителя Офиса президента Андрея Ермака и прекращение, как говорят участники акции, реванша пророссийских сил и капитулянтской политики по окончании войны в Донбассе.

Протестующие обклеили забор и ворота вокруг дома, где президент владеет недвижимостью, открытками с собственными требованиями и зажгли файеры во время исполнения государственного гимна. После этого протест объявили законченным, люди начали расходиться.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что богатейшие люди планеты разбогатели во время пандемии еще больше.



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