"Обстрелы на Донбассе": сегодня боевики семь раз нарушили "режим тишины"

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С начала 24 мая в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие в результате обстрелов не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
По данным штаба, оккупационные силы сегодня обстреливали позиции украинских войск из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Авдеевка, Старогнатовка, Орехово, Красногоровка и Каменка.
"В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Потери противника уточняются", - заявили в командовании.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве прошла многочисленная акция, направленная призвать главу государства Владимира Зеленского не уступать стране-агрессору в ее претензиях на Украину.
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