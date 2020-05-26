Телеканал "1+1" сообщил о фейковых новостях под своим логотипом

Телеканал "1+1" предупредил, что в социальных сетях возросло количество фейковых аккаунтов, которые используют имена ведущих канала, их фото и видео с целью дискредитации, мошенничества и манипуляций. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Иногда мне друзья в соцсетях и неравнодушные зрители присылают будто стоп-кадры из эфиров, где под нашим брендом, с моим лицом предлагается купить какой-либо товар или рассказывают фальшивую новость", - рассказывает ведущая Лидия Таран.

Директор по GR группы 1 + 1 media Вячеслав Миенко рассказал, что команда канала постоянно мониторит соцсети на предмет фейковых страниц и сообщений создаются мошенниками для продвижения и продажи сомнительных препаратов и товаров

"Мошенники, к сожалению, активно используют образы наших ведущих и торговые марки 1+1 и ТСН, потому что это значительно повышает доверие потенциального потребителя к фейковых информации. Для быстрой противодействия такому виду мошенничества и с целью защиты наших прав мы блокируем фейковые страницы и сообщения с использованием алгоритмов Facebook и Google. В особо дерзких и повторяющихся случаях обращаемся к киберполиции с целью возбуждения уголовных производств, так как такие действия создают состав преступления", - обозначил редактор, призывая своих зрителей проверять полученную информацию, даже если она исходит, казалось бы, из самых достоверных источников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания проведет проверки в редакции телеканала "1+1" после завершения карантина из-за того, что он продемонстрировал карту Украины без Крыма.

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